Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 26 settembre

Nonostante il tran-tran provocato dalla campagna elettorale, il lunedì vede comunque ritorno all’appuntamento giornaliero con “Un posto al Sole”, la soap opera che va in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì, alle 20:55 su Rai3. Ecco quindi tutte le anticipazioni della puntata che andrà in onda stasera.

UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI

Continua il mistero su chi possa avere avvelenato Marina e Roberto. Quello che è certo, è che non si è trattato sicuramente di un caso e c’è quindi qualcuno che sembra essere seriamente intenzionato ad eliminare la coppia. La Polizia, intanto, sta facendo l’impossibile, ma ormai Palazzo Palladini sembra essere precipitato di nuovo nel terrore, a pochi giorni dall’attentato di Viola e Susanna.

Nel frattempo, secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al Sole, vi è ancora forte tensione tra Viola e Eugenio. Il loro matrimonio è messo a dura prova, a causa dei tormenti e delle insicurezze che entrambi si trascinano dietro: Viola che è convita di essere stata lei la causa della morte di Susanna, mentre Eugenio è dilaniato dal senso di colpa perché ritiene che doveva essere lui il vero bersaglio dei crimini di Lello Valsano.

Sempre stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole, i drammi non finiscono certo qui. A darsi continua battaglia vi sono Niko e Micaela, che non riescono a trovare un accordo per la custodia del figlioletto Jimmy, il solo che sta pagando le conseguenze di tutta la situazione.