Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 3 ottobre

Ritorna questa sera alle 20:55 il tradizionale appuntamento con un nuovo episodio di “Un posto al Sole”, in onda come sempre su Rai3. Una puntata ricca di colpi di scena è quella che si prospetta oggi, perciò scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di “Un posto al Sole”, al centro della puntata vi sarà la storyline tra Nunzio e Chiara. Dopo la fuga della ragazza, l’unico obiettivo di Nunzio è stato indagare e capire dove potesse essersi nascosta la sua ragazza. Non appena scoperto che in realtà Chiara si è rifugiata a Capo Verde, il Cammarota non ci ha pensato due volte a partire e poterla raggiungere.

Eppure la situazione che gli si è presentata davanti non poteva che essere più disperata: Chiara continua ancora a fare abuso di sostante stupefacenti e manca ormai poco al suo processo. Disperato dalla situazione e non sapendo che fare deciderà di ritornare a Napoli. A questo punto, non resta che vedere cosa farà Chiara: partire con Nunzio o restare e affrontare da sola tutti i problemi.

Nel frattempo, sempre secondo le anticipazioni di Un posto al Sole, a tornare di nuovo protagonista sarà uno dei personaggi più discussi della soap opera partenopea. Stiamo parlando di Lara, la quale verrà accusata di essere la responsabile dell’avvelenamento di Marina e Roberto. Lei afferma il contrario e di certo non sorvolerà sull’accusa che le è stata rivolta.

Gli scontri non finiscono certo qua. Vi saranno tensioni anche tra Alberto, Otello e Renato. Alberto Palladini è del tutto intenzionato a rimodernare il seminterrato per trasformarlo in una casa vacanze. Ma tale progetto troverà ben presto il dissenso di Renato, che tenterà in tutti i modi la sua realizzazione. Per questo motivo, Otello si ritrova costretto a intervenire e ribadirà che non può fare nulla per cambiare la situazione.