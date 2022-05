Un posto al sole: anticipazioni puntata 3 maggio 2022

Se nei giorni precedenti abbiamo assistito alla confessione di Chiara che ha dichiarando di essere la responsabile dell’incidente in cui è morto suo padre, allo stesso tempo Marina è convinta e decisa a difenderla da tutto e tutti. Per convincere Ferri a rinunciare all’acquisto dell’Hotel Petrone, Marina ha usato a suo vantaggio i sentimenti che il suo ex marito prova ancora nei suoi confronti. Cosa succederà nella nuova puntata della soap “Un posto al sole”?

La deposizione alla polizia porterà una maggiore attenzione da parte dei giornalisti, che giorno e notte non lasceranno stare Chiara: da qui in poi ci sarà un vero e proprio putiferio. Marina e Filippo muoveranno forti critiche a Roberto per il trattamento verso Chiara, portando Ferri a prendere una decisione che lascerà tutti di stucco.

Nella puntata di ieri, Raffaele per non soccombere alla solitudine di un’altra serata senza Ornella, cerca una compagnia inaspettata.

Anticipazioni 3 maggio 2022 – Un posto al sole

Patendo la distanza da Ornella, dovuta alle sue continue assenze, Raffaele potrebbe cercare altrove quello che gli manca in famiglia. Le cose si metteranno davvero male e neanche l’intervento di Viola riuscirà a sanare la situazione. Raffaele è stanco di questa situazione e cercherà la felicità altrove: sarà con Elvira?

Per Marina e Roberto ci sarà presto la resa dei conti e stavolta Lara potrà contare sulla complicità di Fabrizio, innamorato e deluso dalla fine delle sua relazione con Marina. Allo stesso tempo, Lara tenterà tutte le strade per assicurarsi l’alleanza dell’ex compagno della Giordano e finirà per rivelargli un’importante verità: cosa succederà? Non ci resta che scoprirlo stasera su Rai3 a partire dalle 20.45.