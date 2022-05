Uomini e donne anticipazioni: puntata 3 maggio 2022

Uomini e donne anticipazioni: dopo aver assistito allo sfogo di Luca Salatino, deluso dalle sue corteggiatrici, la puntata di oggi, 3 maggio 2022, dovrebbe esser dedicata alla sfilata femminile, ma non è da escludere che la redazione di Uomini e Donne deciderà di mandarla in onda verso il fine settimana. Se così fosse, potremmo assistere al prosieguo della discussione di Tina Cipollari nei confronti di Riccardo Guarnieri.

Secondo l’opinionista, Riccardo sarebbe ancora innamorato di Ida Platano, e nella puntata di ieri Tina gli ha suggerito di non chiedere più a Ida di ballare siccome si potrebbero creare degli equivoci a causa della fortissima intesa tra i due. Ida infatti ha ammesso che lei non vede solo amicizia nei confronti di Riccardo, ma altro: cosa succederà? Nella nuova puntata di Uomini e donne, Riccardo potrebbe annunciare la decisione di chiudere la conoscenza con Mariagrazia con cui aveva cominciato una frequentazione dopo la decisione presa da Gloria.

Inoltre, secondo Uomini e Donne anticipazioni, come svela la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, una delle talpe ha rivelato di aver visto un cavaliere e una dama lasciare la trasmissione per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere: di chi si tratta? Non ci resta che scoprirlo oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5.