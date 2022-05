Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata di oggi

Dopo le celebrazioni di Pasqua e della Festa della Liberazione, oggi 2 Lunedì Maggio, la settimana si apre di nuovo con il tradizionale appuntamento del dating show firmato “Maria De Filippi”, stiamo parlando di Uomini e Donne ovviamente. Ecco quindi tutte le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda come sempre nel pomeriggio alle 14:45 su Canale5.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, oggi vi saranno liti e forti tensioni, a partire dallo scontro che avverrà in studio tra Ida e Riccardo contro l’opinionista Tina Cipollari. Inoltre, si avranno ulteriori notizie sul viaggio sentimentale di Luca Salatino. Ma procediamo con ordine.

TRONO OVER. Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, le anticipazioni rivelano che vi saranno contrasti tra la vecchia coppia formata da Ida Platano e Riccardo contro Tina Cipollari. Come il pubblico già sa da qualche puntata, l’ex storico di Ida, Riccardo Guarnieri, ha recentemente fatto ritorno in studio. Da quel momento in poi, però, è sembrato che la Dama si sia dimostrata molto coinvolta dalla presenza della precedente fiamma e tale atteggiamento è stato pesantemente criticato da Tina. Tuttavia, sembra che nella puntata di oggi; Ida farà la conoscenza di un nuovo corteggiatore, e l’opinionista metterà in guardia Riccardo, intimandogli di lasciare in pace Ida e lasciarle godere questa frequentazione.

TRONO CLASSICO. Invece le anticipazioni riguardanti il trono classico di Uomini e Donne, confermano che sotto i riflettori vi sarà uno dei tronisti più amati dell’ultima edizione: Luca Salatino, ancora in dubbio sulla sua scelta finale. Come i fan più appassionati sapranno, nella vita del tronista ha fatto capolino una nuova ragazza: Aurora Colombo, con la quale sembra essere nata sin da subito una forte intesa. Aurora ha di fatto “rubato” il posto a due delle storiche corteggiatrici di Luca: Lilli e Soraia. Dopo l’arrivo di Aurora, Luca ha litigato con tutte e due le ragazze.

Tuttavia, come il pubblico ha già avuto modo di veder, nella scorsa puntata vi è stato un litigio tra Luca e Aurora, al punto tale che quest’ultima ha deciso di abbandonare lo studio. Le anticipazioni di Uomini e Donne, rivelano che oggi verrà mandato in onda il video del loro chiarimento.