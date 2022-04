Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata di oggi 29 aprile

Scopriamo insieme le Anticipazioni Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Di seguito tutte le news sull’ultimo appuntamento settimanale del programma, in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 14.50

Secondo le indiscrezioni al centro dello studio dovrebbe ritornare la regina del trono over Gemma Galgani.

La dama di Torino racconterà i dettagli della proposta di Giacomo, nuovo cavaliere che le ha chiesto di uscire. Nelle puntate precedenti i due si sono visti per passare una serata insieme, e oggi, secondo, racconteranno come è andata.

Al centro dell’attenzione anche Ida Platano, rientrata in studio dopo essere stata assente per alcune puntate.

Secondo le Anticipazioni Uomini e Donne, la dama subirà ancora critiche da Tina Cipollari, perché secondo l’opinionista sarebbe ancora innamorata di Riccardo Guarnieri.

Infine dovrebbe esserci anche una sfilata, a chiusura del mese di aprile. In passerella potrebbero comparire le dame storiche di Uomini e Donne, come Gemma Galgani e Ida Platano, ma anche dame da poco arrivate, come Gloria, Aneta e Catia Franchi, la sorella di Elisabetta Franchi.