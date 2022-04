Sogno Otro Mundo: testo del nuovo singolo degli Après La Classe

Da poche ore è uscita un’inedita collaborazione: quella della band salentina gli Après La Classe con la star internazionale Manu Chao per il brano Sogno Otro Mundo. Il singolo vuole essere un’inno sui temi universali dell’ambiente dai suoni folk-reggae. Punto focale del brano riguarda la tirannia dell’uomo nei confronti della natura. Per poter cantare di un tema che ha in se una portata così universale, gli Après La Classe e Manu Chao hanno così deciso di far coesistere in un’unica canzone la lingua italiana, francese e spagnola.

Di seguito, ecco il testo e la traduzione del singolo “Sogno Otro Mundo” degli Après La Classe ft Manu Chao.

TESTO “SOGNO OTRO MUNDO”

Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo, en un mundo tan fierro. Cada día es un dia pa volver a nacer. Cada día yo grito, a la luna mis celos.

Y ahora que… vamos a hacer Y ahora que

Y ahora que… vamos a hacer Y ahora que

Cada día es absurdo, como un pozo al caer Cada día me espanto de tanto rebuscar Cada día arrabiando saltando en la sarten

Y ahora que ( ahora que) vamos a hacer ( vamos a hacer) Y ahora que (y ahora que)

Y ahora que (y ahora que) vamos a hacer (vamos a hacer) Y ahora que ( y ahora que)

Soñé otro mundo

J’ai fait un cauchemar au clair de la nuit sauvage

où tout est pourri sans plus de vie dans mes paysages

où il n’y aura plus de terre fraîche pour planter des arbres un cours d’eau ou le bruit que fait un orage

même pa un poisson qui peut nager a la mer

pa meme de fleurs seulement du sable par terre

ce jour viendra pour tous et il faut pas oublier

que l’argent n’est pas bon à manger

Cada día yo lucho para no decaer

Cada día yo río para no despreciar

Cada día una suerte para saber alcanzar

Y ahora que (y ahora que)… vamos a hacer (vamos a hacer) Y ahora que (y ahora que)

Y ahora que (y ahora que)… vamos a hacer (vamos a hacer) Y ahora que

Soñe otro mundo

Lo conseguí soñando Soñe otro mundo

Lo conseguí luchando

E io cammino per le strade di questa città

Che non ha imparato niente degli sbagli di anni fa Se l’uomo illuso pensa che la terra guarirà

Se muore la natura muore chi ci abita

E sogno un altro mondo stiamo toccando il fondo E sogno un altro mondo per chi ci abita

E sogno un altro mondo stiamo toccando il fondo E sogno un altro mondo per chi ci abita

Y ahora que (y ahora que)… vamos a hacer (vamos a hacer) Y ahora que (y ahora que)

Y ahora que (y ahora que)… vamos a hacer (vamos a hacer) Y ahora que (y ahora que)

Soñé otro mundo

Y ahora que (y ahora que)… vamos a hacer (vamos a hacer) Y ahora que (y ahora que)

Y ahora que (y ahora que)… vamos a hacer (vamos a hacer) Y ahora que (y ahora que)

Soñé otro mundo

TRADUZIONE

Ogni giorno mi ritrovo in un mondo capovolto Ogni giorno mi ritrovo in un mondo così duro Ogni giorno è un giorno di rinascita

Ogni giorno urlo la mia gelosia alla luna

E ora cosa faremo ed ora cosa

E ora cosa … faremo ed ora cosa…

Ogni giorno è assurdo, come cadere in un pozzo Ogni giorno ho paura di tanto rovistare

Ogni giorno in picchiata saltando sulla brace

E ora cosa faremo

ed ora cosa

E ora cosa … faremo

Ed ora cosa…

Ho sognato un altro mondo

Ho avuto un incubo al chiaro di una notte selvaggia,

dove tutto è divenuto veleno e non c’è più vita nei miei paesaggi,

non c’è più terra per poter piantare degli alberi ne un corso d’acqu

a o il rumore che fa un temporale,

neanche più un pesce che possa nuotare in mare ne tanto meno dei fiori ma solo sabbia a terra,

quel giorno arriverà per tutti e nessuno potrà far finta di nulla

e così si ricorderanno che l’oro non si può mangiare

Ogni giorno combatto per non decadere. Ogni giorno rido per non disprezzare

Ogni giorno una fortuna da raggiungere.

E ora cosa faremo

Ed ora cosa ed ora cosa faremo

Ed ora cosa…

Ho sognato un altro mondo

Ho sognato un altro mondo

L’ho capito sognando

Ho sognato un altro mondo, lo si può ottenere lottando

E ora cosa faremo ed ora cosa

E ora cosa … faremo ed ora cosa…

Ho sognato un altro mondo

E ora cosa faremo ed ora cosa…

E ora cosa … faremo ed ora cosa…

Ho sognato un altro mondo