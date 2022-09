Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 21 settembre 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 21 settembre 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà.

Viola è in crisi e non sa proprio se riuscirà a superare questi momenti difficili. La situazione in cui si trova finirà per distruggere anche la sua famiglia. Il ritorno a casa, non ha lenito alcuna ferita anzi sembra averla ancora più messa davanti a una realtà difficile da affrontare. Lello Valsano voleva lei, non voleva Susanna e la ragazza è caduta vittima del boss solo perché, in quel momento, era con lei. I sensi di colpa sono troppi, come farà a superarli?

Per cercare di riprendere in mano la sua vita accetterà di prendere la cattedra come supplente a scuola. Il ritorno a lavoro riuscirà a farla stare meglio e a darle una grande forza. Ma il fantasma di Susanna e il senso di colpa non la lasceranno in pace. Per la Bruni la colpa di tutto quello che è successo è sua e forse anche di Eugenio. Questi sentimenti la porteranno ad avere degli scontri con suo marito, ancora piuttosto scosso da quello accaduto a sua moglie e alla giovane magistrato che ha avuto sotto la sua ala protettiva per diverso tempo.

Si prospetteranno momenti di grande tensione tra Eugenio e Viola. I due si troveranno ad affrontare una nuova crisi, causata sia dalla morte di Susanna sia da quanto successo con Raffaele. Stavolta non sarà semplice ritrovare l’equilibrio di coppia. C’è ancora speranza per i due oppure si risolverà con un nulla di fatto?

Intanto per rivedere tutti gli episodi su Rai Play, clicca qui.