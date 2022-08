Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 3 agosto 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45

Marina e Roberto hanno ormai una nuova vita, dopo aver scelto di riprovarci in barba alla gravidanza di Lara e decisi ad affrontare le cose insieme. Il loro amore sembra essere quello di un tempo ma durante la loro prima uscita ufficiale in pubblico, incontreranno una vecchia conoscenza e non sarà un incontro molto piacevole. Intanto Lara, continuerà a tramare contro di loro e scoprirà di non avere più soldi. La sua situazione economica è talmente disperata che deciderà di prendere accordi proprio con Marina.

Lo scambio di identità tra Micaela e Manuela ha avuto vita breve. Serena, già messa in allarme dai comportamenti strani delle due ragazze, scoprirà il loro segreto e sarà delusa dall’atteggiamento delle sue sorelle. Non capisce perché hanno scelto di ingannare e non sa come comportarsi con loro. Il dubbio è se riferire tutto a Niko e Jimmy, con il rischio di deludere suo nipote, o tenere la bocca chiusa e aiutarle a farla franca. Serena sarà combattuta ma dovrà prendere la decisione più giusta per tutti.

Riccardo sarà ancora furioso con Rossella, dopo che la ragazza ha rifiutato di andare a vivere insieme a lui. La delusione è stata tanta. Rossella ha infatti deciso di non correre troppo, almeno stavolta. Si prevedono quindi giorni di grande difficoltà, dopo l’arrivo di una brutta notizia, con annessa lettera, destinata a spezzarle il cuore e a farla ragionare sul vero senso della vita.

