Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi in “Una cosa più grande”

Già durante il primo lockdown Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi avevano duettato a distanza sulle note del brano “The Scientist” dei Coldplay, ma, questa volta, le loro straordinarie voci si sono unite in un brano inedito dal titolo “Una cosa più grande“.

Da oggi, venerdì 4 marzo 2022, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo che racconta il “togliersi dal centro, percependo che le nostre vite sono inevitabilmente legate a quelle degli altri in un movimento costante” ha dichiarato Ermal Meta che continua “siamo amici, fratelli, amanti, genitori, figli. Siamo ogni cosa tutte contemporaneamente e nello stesso momento nessuna di queste. Quante cose però sappiamo di chi ci passa accanto? Sfioriamo misteri ogni giorno“.

Dopo l’annuncio sui social, Ermal Meta ha postato un video in cui lui e Giuliano scarabocchiano un foglio appeso ad un muro, cambiando il senso di alcune frasi. “Non dirmi ciao come stai. Non ti importa veramente” è diventata “Dimmi ciao come stai? Se ti importa veramente” mentre “Non siamo codardi. E non siamo neanche eroi” diventa “Che siamo codardi. E siamo eroi”.

“Tempo fa, quando il tempo era ancora il solito tempo, Ermal mi disse che avrebbe voluto cantare un brano con me.

Era lì, pronto che ci aspettava. Mancava la mia parte. Sarebbe arrivata anche quella, con me. Ermal lo aveva scritto pensando a me, alla nostra amicizia, fatta di voci e sogni. Così nel tempo, in cui il tempo era ancora il tempo dei sogni, lo abbiamo fatto: abbiamo sognato e cantato insieme “UNA COSA PIÙ GRANDE”. È un feat questo, per me, che ha il sapore del “per sempre“. “Quelli lì siamo noi…” oltre il tempo, quel tempo, oltre le mode“, ha raccontato su Instagram l’amico Giuliano Sangiorgi.

Testo

In arrivo…