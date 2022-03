Stromae, da oggi è disponibile il suo nuovo album “Multitude”

I suoi fan di tutto il mondo attendevano il suo ritorno con grande ardore e adesso è pronto a soddisfarli: è tornato dopo 8 anni di silenzio il cantante belga Stromae che ha rilasciato oggi, 4 marzo 2022, il suo ultimo lavoro dal titolo “Multitude”.

Sono passati dunque otto anni dal suo ultimo album dal titolo “Racine Carrée” che ha avuto un successo incredibile, riuscendo a vendere oltre quattro milioni di copie in Europa. Nel 2015 il belga fu costretto ad annullare tutti i suoi concerti per problemi di salute, mentre l’anno successivo aveva scelto di prendersi una pausa a tempo indeterminato. Secondo quanto riportano i colleghi di Sky Tg24, all’epoca il suo messaggio destabilizzò i tanti fan in Europa perché la sua intenzione era di scrivere solo ed esclusivamente per altri. “Non smetto di fare musica. Voglio scrivere, comporre, ma farlo un po’ nell’ombra”, le parole di Stromae.

Però, poi, a sorpresa, il suo ritorno ufficiale: infatti il 15 ottobre 2021 la popstar è ritornato ad essere in cime alle classifiche con “Santé”: un tributo alla working class, ringraziando tutte quelle persone che lavorano ogni giorno. Dopo il singolo Stromae ha poi annunciato l’uscita del suo nuovo album, composto da 12 tracce inedite, tutte scritte e prodotte dal cantante stesso.

Dopo l’annuncio delle 33 date europee con l’anteprima a Bruxelles il 22 febbraio, seguita da Parigi il 24 e di Amsterdam il 27, l’artista ha annunciato un tour di concerti nelle arene in Nord-America in cui sosterrà il suo nuovo album “Multitude”: clicca qui per scoprire tutte le date.