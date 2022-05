“Una, nessuna, centomila. Il concerto”: sette artiste italiane contro la violenza di genere

Dopo un’attesa di circa due anni, finalmente manca meno di un mese a “Una, nessuna, centomila. Il concerto”, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere, che si terrà sabato 11 giugno 2022 alla RCF Arena Reggio Emilia e vedrà protagoniste artiste del calibro di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini. 7 grandi artiste unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza.

UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne;

NESSUNA: perché nessuna donna deve più essere una vittima;

CENTOMILA: il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne.

Per “Una, nessuna, centomila” alle voci delle sette artiste protagoniste, che si alterneranno sul palco della RCF Arena Reggio Emilia ciascuna con la propria band, si uniranno eccezionalmente anche quelle di sette grandi artisti del panorama musicale italiano, che hanno scelto di sostenere una causa così importante per lanciare un messaggio forte e univoco contro la violenza sulle donne.

Ecco quindi quali saranno le rispettive coppie artistiche, in occasione dell’evento. Avremo quindi:

Caparezza insieme a Fiorella Mannoia

insieme a Brunori Sas insieme a Emma

insieme a Diodato insieme a Alessandra Amoroso

insieme a Sottotono Salirà insieme a Giorgia

insieme a Tommaso Paradiso insieme a Elisa

insieme a Coez insieme a Gianna Nannini

insieme a Eros Ramazzotti insieme a Laura Pausini

Nonostante due anni di rinvii a causa della pandemia da Covid-19, l’impegno delle 7 grandi artiste a favore dei diritti e contro la violenza nei confronti delle donne è sempre stato costante. Non sono mancate infatti azioni importanti a sostegno della causa, tra cui le donazioni di 200.000 euro a favore del centro antiviolenza “Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate” (CADMI) e alla Fondazione Pangea Onlus per il progetto “Emergenza Afghanistan”.

Concerto-evento unico e irripetibile, “Una, nessuna, centomila” (organizzato e prodotto da Friends & Partners e Riservarossa) è uno spettacolo che nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità; strutture in grado di fornire un supporto solido e duraturo alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate.

I biglietti acquistati in precedenza per lo show restano validi per lo spettacolo di sabato 11 giugno 2022.