Una pezza di Lundini: anticipazioni puntata 29 marzo 2022

Domani sera tornerà in seconda serata su Rai 2 la terza stagione di “Una pezza di Lundini“, il programma “tappabuchi” condotto da Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli, che nelle scorse stagioni ha avuto un grandissimo successo in termini di ascolti.

La puntata, trasmessa in anteprima su Rai Play, inizierà con un augurio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte di Valerio Lundini che successivamente chiederà ai VazzaNikki se siano delusi dalla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar. Immediatamente il conduttore porta il telespettatore a pensare che il programma “Una pezza di Lundini” sia stato registrato qualche giorno fa ma rimarrete spiazzati: infatti, subito dopo parte la versione B con il conduttore che chiede ai VazzaNikki se siano contenti della qualificazioni.

Lundini proporrà ancora gag e interviste surreali a personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo. Per scoprirne di più basterà collegarvi su Rai2 a partire dalle 23.30 oppure cliccare qui per scoprire la puntata direttamente su Rai Play.

Dati Auditel

Le 15 puntate della seconda stagione del programma “Una pezza di Lundini” hanno ottenuto (dati Auditel online) oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e 445 mila ore di fruizione (consumi che arrivano a superare i 2,35 milioni di visualizzazioni e le 560 mila ore di fruizione se si include anche il consumo della stagione precedente) con un pubblico digitale estremamente giovane, composto per il 55% da under 35. I giovanissimi con età compresa tra i 15 e i 34 anni costituiscono da soli il 28% della platea complessiva.