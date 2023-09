Unisa: in programma la Giornata di Accoglienza alle matricole

di Adelaide Senatore

In programma per mercoledì 27 settembre alle ore 9.30 presso l’Aula Magna Vincenzo Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno la Giornata di Accoglienza dedicata alle matricole che hanno scelto di intraprendere un percorso di studi in Scienze Giuridiche.

L’evento sarà inaugurato dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore, il professore Vincenzo Loia. Ad introdurre la giornata saranno il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, il professore Giovanni Sciancalepore, e il Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento, il professore Francesco Fasolino.

Il momento clou dell’incontro sarà la testimonianza del dottor Giuseppe Cerrone, Capo Ufficio Legislativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, già Capo Ufficio Legislativo MUR.

Inoltre, durante l’evento, verranno premiati i migliori laureati dell’anno 2022. Il Direttore Sciancalepore ha sottolineato l’importanza di questa giornata per i nuovi iscritti, invitandoli a affrontare con determinazione le sfide che la vita porrà loro davanti e a perseguire l’eccellenza. Ha inoltre enfatizzato il ruolo cruciale del Dipartimento di Scienze Giuridiche nell’addestrare i professionisti del futuro attraverso percorsi di studio unici nel loro genere.