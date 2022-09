Uomini e Donne, nuova vita per un corteggiatore

Alessandro Verdolini, che a “Uomini e Donne” ha corteggiato Andrea Nicole Conte, è “Il+bello d’Italia 2022”. La finale lo scorso 28 Agosto ad Alassio

L’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” Alessandro Verdolini è stato incoronato “Il + Bello d’Italia”. La finale del concorso nazionale ideato negli Anni Settanta da Silvio Fasano, si è svolta il 28 agosto ad Alassio (SV)

Dopo l’esperienza nello studio del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi (che torna su Canale 5 con la nuova edizione lunedì 19 settembre, ndr.) per Alessandro Verdolini si spalancano dunque le porte dello spettacolo, forte di un titolo che tanta fortuna ha portato a grandi personaggi della nostra tv.

Tra gli altri Beppe Convertini, oggi tra i volti più riconoscibili del servizio pubblico grazie alla conduzione di “Linea Verde”, Gabriel Garko, attore e sex-symbol di numerose fiction Mediaset che vedremo sulla pista della nuova edizione di “Ballando con le stelle” in partenza su Raiuno il prossimo 8 Ottobre, e Paolo Conticini.

Reuccio di bellezza e di cuori, Alessandro Verdolini era giunto a “Uomini e Donne” per corteggiare Andrea Nicole Conte che ha poi lasciato il programma, tra le polemiche, con Ciprian Aftim. Nel corso dell’estate, il bel dj marchigiano, nel cassetto una laurea in Scienze della Comunicazione, ha inoltre a più riprese dichiarato, attraverso una serie di interviste, il suo interesse per la vincitrice del GFVip 6 Jessica Selassie: “Oltre che per la sua bellezza”, confessava, “Seguendola in tv mi ha colpito soprattutto per il suo carattere, schietto e forte”.