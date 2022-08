Uomini e Donne, Federica Aversano è la nuova tronista

Federica Aversano torna a “Uomini e Donne” da tronista, dopo che lo scorso anno aveva sceso le scale dello studio del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi per provare a conquistare il cuore di Matteo Ranieri.

La ventottenne di Santa Maria Capua Vetere è già mamma di un bimbo di due anni. In un uomo cerca la sicurezza e la protezione che, dice, le sono sempre mancate: “Ho conosciuto il dolore troppo presto. Quando avevo 8 anni ho perso il mio papà“, ricorda commossa nel video di presentazione disponibile su WittyTv, “Ho sempre sognato una famiglia tutta mia. Ci ho provato, ho fallito. Oggi non voglio più sbagliare ma non per questo voglio accontentarmi. Piuttosto, sto senza”.

Quello che conta per Federica Aversano è che il suo uomo sia leale, pur nella consapevolezza che di tanto in tanto in amore è opportuno trovare dei compromessi: “Sono istinto puro, ma in amore ho imparato a contare fino a 10“. Difetti? “Sono una gran rompiscatole”, enumera, “Se mi arrabbio divento una iena. Basta poco per essermi amica e altrettanto per essermi nemica. Di base sono una buona, che non vuol dire essere fessa”. E conclude: “Dicono che sono antipatica, ed è vero. Semplicemente il giudizio degli altri non mi tocca. Sono forte del mio“.

Uomini e Donne, sul trono anche Lavinia Mauro

Seconda tronista dell’edizione 2022/23 di “Uomini e Donne”, in partenza su Canale 5 alle 14.45 del prossimo 19 Settembre, è Lavinia Mauro: la ragazza, ventiseienne romana laureanda in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, come Federica Aversano non è nuova al programma. Nel 2018, infatti, corteggiava Nicolò Brigante. Ora tocca a lei tenere in mano le redini del gioco. Tra i corteggiatori sceglierà colui che potrà essere il compagno della sua vita se dall’altra parte vedrà un uomo “paziente e tenace e che non mi faccia annoiare. Perchè tendo a stancarmi e a perdere l’entusiasmo iniziale“. Gli uomini sportivi hanno qualche chance in più, “ma non faccio spesso il primo passo. Se mi interessi, però, te lo faccio capire”.