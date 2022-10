Uomini e Donne, è finita tra Andrea Nicole e Ciprian

“Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro annunciato, per altri forse no, come non lo era per me (…) So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia“. Con una lunga Instagram Stories, l’ex tronista di “Uomini e Donne” Andrea Nicole Conte ha annunciato la fine della sua relazione con Ciprian Aftim che aveva conosciuto poco meno di un anno fa nello studio televisivo del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

La scelta tra le polemiche

I due si erano scelti in un modo anti-ortodosso rispetto alle regole del programma pomeridiano di Canale 5, avendo trascorso una notte insieme senza che nessuno della redazione di “Uomini e Donne” ne sapesse nulla. Al rientro in studio, qualche giorno dopo, Andrea Nicole e Ciprian raccontarono tutto attirandosi le critiche degli opinionisti della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Su di loro si sono spenti i riflettori fino ad oggi quando, a distanza di otto mesi dal lieto fine, Andrea Nicole ha annunciato la rottura con Ciprian.

Gli indizi della rottura tra Andrea Nicole e Ciprian

Un addio sofferto, “Mi sono chiusa nel mio silenzio, come spesso faccio, allontanadomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti, chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo“, ha confermato lei, che i fan della coppia avevano cominciato a subodorare da quando Andrea Nicole e Ciprian avevano smesso di pubblicare su Instagram istantanee della loro vita insieme.

Silenzio social che l’ex tronista, la prima nella storia di “Uomini e Donne” ad aver completato il percorso di riassegnazione chirurgica del sesso Male to Female, ha spiegato così: “Nelle ultime settimane mi è stato chiesto insistentemente cosa stesse accadendo ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io, inizialmente perchè non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, e successivamente perchè negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa”. Pur non specificando i motivi reali della separazione da Ciprian, Andrea Nicole lascia intendere che entrambi hanno tentato fino all’ultimo di salvare la loro relazione, ma non ci sono riusciti. E oggi hanno dunque toccato il capolinea.