Uomini e Donne, anticipazioni del 20 Settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi nel corso della nuova puntata del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne”

Parte oggi, alle 14.45 su Canale 5, la seconda settimana di programmazione della nuova edizione di “Uomini e Donne”.

Nel corso del dating show condotto da Maria De Filippi, accompagnata dai commenti pungenti degli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, il pubblico sarà messo a conoscenza di un importante sviluppo che riguarda la vita sentimentale di Ida Platano: la dama ha infatti intrapreso una fitta conoscenza con Marcello e tra i due, nel corso di un’uscita, c’è stato addirittura un bacio. Dopo due accesi confronti in seno al Trono Over, tra Biagio e Isabella e tra Armando e Gianni Sperti, l’attenzione si sposterà immancabilmente su Gemma Galgani: da quando è iniziata la nuova edizione di “Uomini e Donne”, nessun cavaliere si è presentato in studio per corteggiarla. Una cosa che Tina Cipollari non ha fatto a meno di notare, approfittandone per punzecchiare ancora la sua acerrima nemica: “A cosa ti sono serviti i ritocchini?“, le chiede con fare sfidante.

Il trono classico

Sul fronte Trono Classico, oggi a “Uomini e Donne” vedremo l’esterna tra Andrea Nicole e Ciprian e assisteremo ad una discussione tra Joele e Matteo: i due, infatti, si contendono le attenzioni della stessa corteggiatrice. La ragazza, dal canto suo, ammetterà di preferire Matteo ma il tronista a quel punto avrà già deciso di elimnarla. Sarà una decisione inamovibile?

Intanto anche Roberta continua a fare la conoscenza dei suoi corteggiatori, tra uno scambio in chat e un’uscita con l’attraente pugile-chef.