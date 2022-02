Uomini e Donne, anticipazioni del 3 Febbraio 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale 5

Si rinnova questo pomeriggio su Canale 5, puntualmente alle 14.45, l’appuntamento con “Uomini e Donne”. Nella puntata di oggi, il dating show condotto da Maria De Filippi, vedrà al centro dello studio la protagonista più iconica del Trono Over: Gemma Galgani.

Stando alle anticipazioni circolanti sul web, la dama torinese esprimerà disappunto per la sua disastrosa situazione sentimentale della quale incolperà l’opinionista Tina Cipollari che, con le sue intromissioni, farebbe “scappare” a gambe levate tutti i pretendenti.

Spazio poi a Ida Platano che, archiviata la conoscenza con Diego Tavani, ha deciso di concedere un’occasione ad Alessandro: oggi vedremo com’è andata la prima esterna tra i due.

Segnaliamo che qualche puntata fa la stessa Platano si è commossa ricordando la sua relazione con Riccardo Guarnieri (che ha tenuto incollati per anni al teleschermo i milioni di telespettatori giornalieri di “Uomini e Donne”), ammettendo di temere di non riuscire più a innamorarsi in quel modo.

Oltre a Tina Cipollari, come sempre le vicissitudini di Cavalieri e Dame, Tronisti e Corteggiatrici, saranno commentate “a bordo campo” anche da Gianni Sperti e Tinì Cansino, esperta di stile e appassionata di astrologia.