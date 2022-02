Uomini e donne: le anticipazioni di oggi 25 febbraio

Torna l’appuntamento settimanale dedicato all’amore in tv: parliamo di Uomini e Donne, il tv show condotto da Maria De Filippi. Oggi, alle 14.0 andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata della settimana. Scopriamo insieme che cosa succederà durante lo show.

Per quanto riguarda il trono over, oggi non ci parlerà di Gemma Galgani. Dopo aver chiuso la sua ultima frequentazione per mancanza di interesse, la dama di Torino non ha più pretendenti. In studio dovrebbero tornare Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia storica nata proprio all’interno del programma. I due, conosciutisi tra le poltrone di Uomini e Donne, ha creato una famiglia, con la nascita della piccola Bianca, riuscendo a superare anche una piccola crisi.

Intanto, per quanto riguarda il trono classico, continuano le avventure dei due tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino. Luca è ancora in cerca dell’amore, conoscendo sempre nuove ragazze; l’altro invece sembra essere finalmente giunto al bivio. La decisione che dovrà prendere infatti è tra Denise e Federica. Matteo sembra provare un forte interesse per la seconda, ma non manca la paura per la situazione di Federica, già mamma di un bambino.

Inoltre, dalle indiscrezioni, oggi Matteo non sarà presente in studio. Ciò vuol dire che è seriamente vicino alla scelta? Lo scopriremo nella puntata di oggi di Uomini e Donne.