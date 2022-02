Uomini e donne: anticipazioni 22 febbraio 2022

Durante la puntata di Uomini e donne di oggi, secondo le anticipazioni, una delle protagoniste assolute di questa puntata sarà Gemma Galgani che, a parte con Ida Platano, non hai mai stretto alcun rapporto di amicizia all’interno del programma. Infatti, soprattutto nelle ultime puntate, la Dama ha avuto delle discussioni con Nadia Marsala: ecco il motivo.

La Dama torinese aveva messo gli occhi addosso al nuovo Cavaliere Massimiliano e immediatamente ha cercato di sedurlo esibendosi per lui in un ballo sexy, ma l’uomo ha completamente ignorato Gemma e ha iniziato una lunga frequentazione con Nadia Marsala.

Durante la puntata di oggi, Nadia Marsala affermerà di esser stata ferita dalle dichiarazioni rilasciate da Gemma Galgani. Infatti, nel corso di un’intervista la Dama torinese ha accusato la rivale di non esser stata solidale con lei.

Tornando al rapporto tra Nadia Marsala e Massimiliano, possiamo anticiparvi che tra loro va tutto a gonfie vele, tant’è che Massimiliano si è recato a casa di Nadia, e presto anche la Dama raggiungerà Firenze.

Nel corso della puntata di Uomini e donne di oggi si potrebbe tornare a parlare di Matteo, il giovane tronista che attualmente sta conoscendo Federica. Infatti, l’altra corteggiatrice ha deciso di andare via e ha incolpato il programma della De Filippi di aver architettato tutto. Per Matteo Ranieri scenderanno altre ragazze? Non ci resta che scoprirlo oggi su Canale 5 a partire dalle 14.45!