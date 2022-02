Uomini e Donne: anticipazioni puntata del 21 Febbraio

Nuova settimana e, di conseguenza, nuovo ciclo di appuntamenti per Uomini e Donne, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale5 alle 14:45. Scopriamo tutte le entusiasmanti novità che accadranno nella puntata di oggi, Lunedì 21 Febbraio.

TRONO CLASSICO. Tra i protagonisti del trono classico di questa nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà il tronista Matteo Ranieri, il quale tornerà a parlare della sua relazione con la sua corteggiatrice Federica. Oggi quindi, il pubblico avrà modo di scoprire se i due sono riusciti a chiarirsi. Dopo che un’altra sua ex corteggiatrice, Denise, ha lasciato il programma, resta da vedere se Federica sarà la scelta finale di Matteo, o se quest’ultimo avrà intenzione di iniziare nuove frequentazioni con altre ragazze.

A Uomini e Donne, oggi, molto spazio avrà anche Luca Salatino, il quale ha iniziato a frequentare Lilli, un giovane dal passato complicato. Non resta che scoprire come sta procedendo la fase di frequentazione.

TRONO OVER. Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni recentemente trapelate sembra che vi sarà una furiosa lite tra Armando e Diego. Infatti, Diego avrà molto da contestare riguardo alla relazione tra Ida, una sua ex fidanzata, e Alessandro. Motivo per cui Armando, grande amico di Ida, vorrà intervenire in questa polemica per poter spalleggiare l’ amica.

Non resta quindi che sintonizzarsi su Canale 5 e vedere cosa accadrà realmente nel corso della puntata!