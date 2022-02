Guida alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti si estende a tutte le azioni volte a fronteggiare lo smaltimento degli stessi, a partire dalla raccolta, al trasporto, fino allo smaltimento e recupero

È compreso nella gestione dei rifiuti anche il controllo di tutte queste operazioni, così come il controllo delle discariche anche dopo il loro orario di chiusura.

Lo scopo principale di tutte le politiche riguardanti la gestione dei rifiuti è quello di ridurre l’effetto che hanno sia sulla salute umana che sull’impatto ambientale. Tale gestione si trova alla base dei principi dell’Unione Europea, e le varie normative e direttive che la compongono sono state sottoposte a ciascuno stato dell’UE, compresa l’Italia.

In questo articolo sono forniti informazioni e approfondimenti sul funzionamento della raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti, compresa la classificazione degli stessi, dalle bottiglie in plastica PET a quelli organici.

Raccolta differenziata e trattamento

ll trattamento dei rifiuti segue determinate linee guida per assicurare che qualsiasi tipologia di rifiuto, indipendentemente dalla sua forma al momento della raccolta (solida, liquida, gassosa etc..), abbia il minimo impatto possibile sull’ambiente.

Ogni paese possiede le proprie pratiche di trattamento che possono variare in base allo sviluppo del paese stesso, al tipo di urbanizzazione (città o campagna) e al tipo dei produttori (se commerciali, industriali o residenziali).

Ad esempio, il trattamento dei rifiuti per gli utenti commerciali e industriali, solitamente, è responsabilità di chi li produce, mentre il suo trattamento per utenti residenziali coinvolge generalmente le autorità locali.

Classificazione dei rifiuti

In base alla loro origine, i rifiuti possono essere classificati in urbani e speciali. A seguire, una breve classificazione delle due tipologie.

Urbani

Rifiuti domestici che provengono da locali e abitazioni

Rifiuti che provengono dalla pulizia delle strade

Rifiuti vegetali provenienti da parchi e aree verdi in generale

Rifiuti di qualsiasi natura che si trovano in aree pubbliche (spiagge, corsi di fiumi o strade private soggette all’uso pubblico, ecc.)

Speciali

Provenienti da lavorazioni industriali

Provenienti da attività agricole di vario genere

Provenienti dalle lavorazioni artigianali

Prodotti dalle attività di servizio

Per ognuno di essi si cercano delle forme di riutilizzo o di riciclo e, dove non è possibile, si prova comunque ad utilizzarli come mezzo per la produzione di energia.

La raccolta differenziata

La raccolta differenziata è la separazione delle varie categorie merceologiche di rifiuti. Grazie a tale separazione è possibile valorizzare gran parte dei materiali presenti per cui molti troveranno una nuova sistemazione nel mercato, mentre altri saranno smaltiti nelle discariche o negli inceneritori.

Tra i vari vantaggi che presenta la raccolta differenziata, tre sono quelli che spiccano più di altri: un consumo nettamente ridotto di materie prime e di energia, una minore produzione dei rifiuti (e quindi minore smaltimento) e un minore impatto verso l’ambiente.

A seguire, invece, una lista dei tipi di rifiuti soggetti alla raccolta differenziata: