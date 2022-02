NBA All Star Game 2022, LeBron James vince. Curry da record

Le migliori stelle dell’NBA si sono ritrovate a Cleveland per il tradizionale All Star Game. Il Team di LeBron James si aggiudica il confronto con la squadra di Durant, arrivando per primi alla quota dei 163 punti fissati all’inizio dell’ultimo quarto. A deciderlo è stato proprio il numero 6 con un canestro dei suoi, regalando così la vittoria al suo team. Ma non poteva essere altrimenti, visto che l’ex-Cavaliers era praticamente di ritorno a “casa” sua.

Parata di stelle, Curry dispensa triple

Doveva esserci lo spettacolo e quello sicuramente non è mancato. Tra tiri spettacolari, schiacciate e pezzi di alta scuola, dei 22 mandati in campo, chi ha strabiliato è sicuramente Steph Curry. Scelto da LeBron all’interno del suo team, la star dei Golden State Warriors ha illuminato la serata del Rocket Mortgage FieldHouse , tirando fuori tutto il suo immenso talento nei tiri da 3 in ogni zona del campo.

Al termine del match, Curry conta a referto ben 50 punti, risultando il miglior scorer della partita con ben 16 triple segnate (su 27 tentate), record assoluto nella singola gara. Per lui è arrivata anche la nomina di MVP di questo All Star Game 2022. Tra gli altri top scorer del match si segnalano i 36 punti di Embiid ed i 30 di Antetokounmpo, altri due grandi protagonisti sia per il Team Durant che per LeBron.

16 threes for Steph… and the reax to match 😁 pic.twitter.com/AOurVHQjgM — NBA (@NBA) February 21, 2022

Ma come detto in precedenza, ci ha pensato LeBron James a decidere la partita, prendendosi la responsabilità di segnare il canestro che serviva per raggiungere i 163 punti prestabiliti dai due team. Per la stella dei Los Angeles Lakers in totale sono 24 i punti messi a segno, subito dietro Curry (inarrivabile) ed Antetokounmpo. Da quando ha istituito il suo team per l’All Star Game, LeBron ha fatto 5 su 5 e sembra intenzionato a portare avanti la serie anche nel 2023, quando la prestigiosa parata di stelle si sposterà in Utah. Appuntamento dunque per il prossimo anno.

Il tabellino e gli highlights

TEAM LEBRON – TEAM DURANT 163-160 (47-45, 46-49, 45-45, 25-21)

LEBRON: Curry 50, Antetokounmpo 30, LeBron James 24, Garland 13, Allen 10, DeRozan 10, Jokic 10, VanVleet 6, Butler 2, Paul np.

DURANT: Embiid 36, Booker 20, La.Ball 18, Murray 17, Young 13, LaVine 12, Wiggins 10, Towns 9, Tatum 8, Gobert 6, Morant 6, Middleton 6.

MVP: Stephen Curry 50 pt. (16/27 T3), 5 rimbalzi, 2 assist.