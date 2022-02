Nba, draft All-Star Game 2022: LeBron con Giannis e Curry, Durant evita di prendere Harden

Nella notte la Nba ha presentato al mondo le due squadre che si contenderanno la partita delle stelle domenica 20 febbraio a Cleveland. I due capitani LeBron James e Kevin Durant (che non giocherà a causa di un infortunio) hanno preso parte al draft in collegamento con lo studio di TNT. Tanti i temi sollevati dalla scelta dei due giocatori più votati uno in particolare è stata la conseguenza diretta di ciò che era accaduto ai Nets poche ore prima.

Fonte immagine: Nba.com

Con la trade che ha portato Harden a Philadelphia, Durant ha evitato in tutti modi di scegliere tra le riserve il suo ormai ex compagno, scatenando l’ilarità sopratutto di Shaq, Barkley e LeBron. Imbeccato dalle due leggende Nba, King James ha volontariamente rimasto libero Harden fino all’ultima chiamata, costringendo KD a scegliere tra il Barba e Rudy Gobert. “Mi servono centimetri sotto canestro” ha spiegato Durant una volta scelto il lungo francese, scatenando le risate di tutto lo studio, LeBron compreso. Non contento, il numero 6 gialloviola ha chiesto al suo “rivale” se Harden fosse in condizione di giocare vista l’assenza nelle ultime uscite di Brooklyn.

All-Star Game, il quintetto di Team LeBron

Essendo il giocatore più votato in assoluto, ad aprire le danze è stato King James che alla prima chiamata assoluta ha scelto Giannis Antetokounmpo. Il due volte MVP e campione in carica Nba gode di una stima incondizionata da parte di LeBron che non ha mai nascosto tutta la sua ammirazione nei confronti del greco. Lasciato a sorpresa libero da Durant, alla seconda scelta il Re ha “portato a casa” Steph Curry, replicando il trio delle meraviglie dello scorso All-Star Game. Chiudono il quintetto da sogno Demar DeRozan dei Chicago Bulls e l’MVP in carica Nikola Jokic. Un quintetto stellare arricchito da un Luka Doncic da 51 punti stanotte (record personale) come sesto uomo.

All-Stare Game, il quintetto di Team Durant

Assente per un infortunio al ginocchio, Durant ha scelto come suo sostituto Joel Embiid che sarà il nuovo capitano della sua squadra. KD ha voluto puntare sulle stelle emergenti della Lega scegliendo alla seconda e alla quarta chiamata i “rookies” Ja Morant e Andrew Wiggins. Entrambi alla loro prima apparizione all’All-Stare Game. Quintetto completato dalla stella di Atlanta Trae Young e dall’ala grande di Boston Jayson Tatum. Il tutto a completare un quintetto molto versatile e con l’età media tra le più basse di sempre ad un All-Star Game: 24,2 anni.

Le scelte complete