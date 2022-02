DeMar DeRozan in versione All-Star Game: entra nella storia dell’NBA

Per DeMar DeRozan ed i Chicago Bulls è una stagione da incorniciare fino a questo momento. Il roster guidato da Bill Donovan continua ad essere in testa ad Est con lo score di 32 vittorie e 21 sconfitte, precedendo i Miami Heat. Questo è dovuto anche al grande momento di forma che sta vivendo la sua Guardia, in stato di grazia nelle ultime giornate.

Sbriciolato il record di Chamberlain

Nella notte, i Bulls hanno superato 125-118 i Sacramento Kings, ottenendo la 5a vittoria consecutiva ed arrivando così in testa ad Est alla sosta per l’All-Star Game. Ma è stata soprattutto la serata di DeMar DeRozan che con 38 punti messi a segno entra nella storia dell’NBA, superando Wilt Chamberlain.

Infatti, il 32enne americano ha realizzato per la settima volta consecutiva +35 punti a referto, trascinando i Bulls al successo ma soprattutto riscrivendo una pagina di storia per il basket a stelle e strisce. Dopo aver superato Michael Jordan (fermatosi a 5), DeMar è andato oltre anche a Chamberlain che nel 1961 e 1963 ha fermato lo score a 6, celebrando un’altra grande prestazione con un altro bottino importante messo a referto.

Questi i dati da record di DeRozan:

45 pt vs Philadelphia 76ers (108-119 L)

38 pt vs Phoenix Suns (124-127 L)

36 pt vs Charlotte Hornets (121-109 W)

35 pt vs Minnesota Timberwolves (134-122 W)

38 pt vs Oklahoma City Thunder (106-101 W)

40 pt vs San Antonio Spurs (120-109 W)

38 pt vs Sacramento Kings (125-118 W)

Volendo allargare il cerchio, alla serie positiva con +30 punti messi a segno in una singola partita, allora per DeRozan si aggiungono anche i 31 punti messi a segno nella vittoria di Chicago contro Indiana dello scorso 5 febbraio. La Guardia di Bill Donovan è stato un vero e proprio trascinatore, nel momento in cui i Bulls stanno facendo a meno dei vari Ball, LaVine e Caruso, alle prese con diversi problemi fisici da tempo.

Ed ora l’All-Star Game

Il record di DeMar DeRozan è un biglietto da visita importante in vista dell’All-Star Game di domenica notte. Infatti, l’ex-Raptors e Spurs sarà uno dei protagonisti in campo nella sfida tra il Team LeBron e Team Durant.

Sarà sicuramente grande protagonista visto che sarà schierato come titolare nella squadra di King James e, viste le ultime prestazioni sul parquet, ci si attenderà molto da parte sua. Ma DeRozan non sarà l’unico elemento a rappresentare i Chicago Bulls all’All-Star Game: infatti, salvo forfait dell’ultimo minuto, Zach LaVine è stato scelto tra le riserve del Team di Kevin Durant e prenderà parte alla gara.

Una grande annata per il team di Coach Bill Donovan: alla ripresa del campionato, si punterà al titolo ad Est per poi provare a ben figurare nei playoff. Con questo DeRozan, nulla è precluso per i Bulls.