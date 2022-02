Squalo bianco divora un uomo, succede a Sydney

Squalo bianco bracca un uomo e lo divora. Sembra la scena di un film horror ma è tutto vero. Succede a Sydney precisamente a Buchan Point. Un attacco mortale che, nella zona, non avveniva da circa 60 anni.

A riportare la notizia è Abc news. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che raccogliere i poveri resti della vittima. Infatti il corpo è stato ritrovato con “lesioni catastrofiche” senza alcuna possibilità di salvataggio.

La polizia ha poi trovato resti umani nell’acqua nelle vicinanze e metà di una muta strappata. Il nuotatore non è stato identificato, ma secondo i testimoni oculari si tratta di un uomo: “Abbiamo sentito un urlo e ci siamo girati, sembrava che un’auto fosse atterrata in acqua, abbiamo sentito un grande tonfo, poi abbiamo visto lo squalo che stava letteralmente masticando il corpo e c’era sangue dappertutto – hanno raccontato ai media australiani -. Perdere qualcuno a causa di un attacco di squalo come questo è agghiacciante. Siamo tutti sotto shock, sembrava un film horror“.

L’attacco sarebbe avvenuto nell acque della spiaggia di Little Bay. Scossa la comunità e il Sindaco del posto per motivi di sicurezza ha deciso di chiudere per 24 ore le sue spiagge, Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly e La Perouse.

Naturalmente è partita la caccia allo squalo, così da poterlo catturare e spostarlo a largo per evitare nuove aggressioni ai bagnanti.