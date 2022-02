Rio Open, Fognini ai quarti di finale. Attesa per Berrettini e Sonego

Con una grandissima prova di forza Fabio Fognini accede ai quarti di finale del Rio Open. Il tennista ligure ha sconfitto la sua bestia nera Pablo Carreno Busta contro il quale aveva sempre perso nel circuito ATP. Il match, disputato nella notte italiana, ha visto prevalere l’azzurro in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 dopo quasi 3 ore di battaglia.

Un Fognini ritrovato

La terra rossa fa tornare in mente il Masters 1000 di Montecarlo del 2019 dove Fognini trionfò contro Lajovic. Il numero 38 del Ranking gioca un’ottima partita contro Carreno, tenendo sempre il controllo del gioco, seppur sotto di un set. Questo a causa di un piccolo black-out sul parziale di 5-4 con break di vantaggio: l’azzurro non sfrutta 2 set point e perde consecutivamente 3 game, venendo così ribaltato nel parziale dallo spagnolo che mette la testa avanti.

Le cose però vengono messe a posto nel 2° quando Fognini annulla 3 palle break e porta a casa il set sfruttando la terza chance nel 10° game sul servizio di Carreno, chiudendo 6-4 e pareggiando i conti. Si decide così tutto nel 3°: il ligure strappa il servizio subito ma poi lo concede nell’immediato, ritornando subito in parità. La svolta della partita arriva dal 6° game, quando Fognini mette il turbo e con 2 break sullo spagnolo, chiude la partita sul 6-3 finale.

Seconda vittoria nel torneo per Fabio Fognini dopo quella all’esordio contro Facundo Bagnis. Adesso ai quarti di finale ci sarà un altro argentino: si tratta di Federico Coria. L’obiettivo è raggiungere la semifinale, anche in virtù del fatto che sono in scadenza i punti dello scorso Australian Open (180) e l’azzurro rischia di uscire dalla Top 40.

In serata Berrettini e Sonego

La grande attesa di giornata è per il ritorno in campo di Matteo Berrettini dopo la semifinale agli Australian Open. Il numero 6 del mondo affronterà il padrone di casa Thiago Monteiro nel match degli ottavi di finale: un test importante sulla terra rossa, in vista dei futuri impegni primaverili. L’incontro prenderà il via non prima della mezzanotte italiana.

Oltre al tennista romano, c’è anche Lorenzo Sonego in corsa per un posto nei quarti del Rio Open: il piemontese, dopo aver regolato 6-2 6-0 Dusan Lajovic, affronterà un altro serbo come Kecmanovic. Un torneo importante anche per lui, visto che c’è l’occasione di poter entrare per la prima volta in carriera tra i migliori 20 del Ranking. Obiettivo minimo del torneo in terra brasiliano è la semifinale, come avvenuto a Buenos Aires settimana scorsa, prima di essere sconfitto da Schwartzman.

Oltre al singolare, Sonego è impegnato anche nel doppio dove con Andrea Vavassori hanno battuto il duo Farah-Cabral (teste di serie numero 2) al match tiebreak per 14-12. Le coppie italiane presenti in tabellone sono 2, visto che Bolelli e Fognini hanno sconfitto 7-6 6-2 Behar-Escobar nella notte. Insomma, è grande Italia in quel di Rio.