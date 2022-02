A Uomini e Donne impazza la ballata Thriller di Luciano. Il simpatico cavaliere, già ospite di C’è Posta per te, è interessato alla Dama Lucia che in studio ammette il suo interesse non nascondendo però qualche perplessità.

Durante la trasmissione la stessa De Filippi lo invita a ballare sulle note di “Thriller” di Micheal Jackson e Luciano si lascia andare ad una delle sue performance che fanno letteralmente impazzire il pubblico.