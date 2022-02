Sangiovanni, il gesto d’amore per Giulia in diretta

E’ fu così che è arrivata l’ora di Sangiovanni. Il cantante uscito dalla “cantera” di Amici di Maria De Filippi ha fatto nella serata di ieri il suo debutto sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Il giovane cantante vicentino ha messo in mostra tutte le sue enormi qualità: ha tenuto bene il palco e non ha per nulla deluso le aspettativa. Il brano presentato si chiama Farfalle. Il suo completo rosa ha come sempre catturato l’attenzione di tutti, ma a far impazzire i fan è stato anche l’omaggio alla sua dolce metà: la ballerina Giulia Stabile conosciuta durante l’esperienza al talent di Amici.

L’omaggio durante l’esibizione è la collana con la scritta Giulia. Un gesto romantico, in un momento clou della carriera di Sangiovanni che ha voluto ancora una volta rendere omaggio ad una delle coppie più amate della tv, soprattutto tra teenegers.

La risposta di Giulia non si è fatta attendere. Infatti, tramite il suo profilo Instagram: il mio bimbo ha spaccato.

E i fan naturalmente in deliro. L’assenza per un periodo dai social aveva preoccupato i fan che temevano in una rottura, ma i due giovani artisti nel tempo hanno scelto di vivere il loro rapporto nella riservatezza, senza dover continuamente essere sotto i riflettori.

Lo stesso Sangiovanni aveva dichiarato di voler vivere il suo rapporto con Giulia con maggiore privacy, riscoprendo la volontà di vivere come una coppia normale. A volte stare sempre al centro dell’attenzione diventa poco piacevole