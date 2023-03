Uomini e Donne oggi: la scelta di Federico

di Filomena Volpe

Oggi, 16 marzo 2023, alle 14:45 andrà in onda Uomini e Donne, il famoso programma di Maria De Filippi. Scopriamo, insieme, che cosa ci suggerisco le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Federico

L’attesa è finta! Finalmente oggi vedremo la scelta di Federico Nicotera, l’ingegnere romano che durante una delle scorse registrazioni ha fatto la sua scelta. Il cuore del 25enne è stato conteso da due pretendenti: Alice Barisciani e Carola Viola Carpinelli. Alla fine Federico ha scelto quest’ultima.

I dettagli della scelta

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni in studio saranno presenti, per il grande evento, anche la mamma e la sorella di Federico. Le due donne dedicheranno un video meraviglioso al ragazzo.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: il gesto romantico di Federico

Federico si è lasciato andare, dopo mesi e mesi di diatribe e tensioni, al romanticismo e alla dolcezza: il ragazzo, infatti, alla fine del discorso, farà entrare l’orsacchiotto che gli aveva regalato Carola durante un’esterna. Su questo pupazzo Carola leggerà “Sei la mia scelta”.

La reazione di Alice

Alice dirà a Federico che era pienamente cosciente di non essere la scelta e, in preda al pianto, saluterà tutti ed andrà via.

