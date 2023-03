Oroscopo Paolo Fox Venerdì 17 Marzo 2023: Bilancia affannato

Cerca in tutti i modi di stare tra la gente. È necessario parlare e confidarsi. Fai molta attenzione ai pettegolezzi.

Sentimenti in ripresa. Il pomeriggio è migliore della mattinata. Contrattempi, bugie che non sopporti.

Una giornata dai toni irrequieti, questioni legate alla casa. Non tornare a vecchie discussioni.

Chi non è con te sarà contro di te. Venere ha iniziato un transito polemico. Resti un po’ intollerante.

Oggi una splendida Luna ti rimette in gioco e la serata sarà utile per dimostrare ciò che senti a chi ti piace.

Scorpione

Questo venerdì è la giornata adatta per capire cosa sta accadendo in amore. E non tutto è chiaro stasera.