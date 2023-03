Nuova avventura per Henry? Ci pensa la Nazionale francese femminile

di Pietro Marchesano

Una carriera da calciatore folgorante, seguita da un inizio di vita da allenatore tutt’altro che indimenticabile. Dopo aver fatto innamorare i fan di Arsenal e Barcellona, Thierry Henry è ancora alla ricerca della panchina giusta per spiccare definitivamente il volo e un’opportunità insolita sembra potersi concretizzare nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’ex centravanti dei Bleus sarebbe un serio candidato alla panchina della Nazionale francese femminile. Dopo le esperienze in veste di assistente al fianco di Roberto Martinez in Belgio, Henry sembrerebbe pronto a ricoprire il ruolo di ct per una delle squadre della sua Nazione. A contendergli il posto ci sarebbe, però, Jocelyn Gourvennec, ex allenatrice del Lille. Solo uno dei due riuscirà a sedere sulla panchina fino a pochi giorni fa occupata da Corinne Diacre.

Non va dimenticato che nella breve esperienza da allenatore, Henry ha già avuto modo di sedere sulla prestigiosa panchina del Monaco, squadra nella quale ha iniziato la proprio carriera da calciatore, oltre che su quella del Montreal Impact in MLS.