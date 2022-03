morto David Bennett, l’uomo a cui era stato trapiantato il cuore di un maiale

Circa due mesi fa, la notizia di un uomo a cui era stato impiantato il cuore di un maiale geneticamente modificato aveva fatto il giro del mondo. Oggi purtroppo, alla stessa velocità, se ne è dichiarato il decesso. Si trattava di un primo esperimento operato su uomo gravemente malato, che non poteva essere inserito in lista d’attesa per un cuore umano. L’intervento era stato dichiarato riuscito per David Bennett che aveva 57 anni.

Secondo quanto osservato dagli esperti, la procedura potrebbe però risultare fruttuosa per chi ha ancora bisogno di un organo. Purtroppo Bennett aveva una grave malattia cardiaca ed era stato rifiutato da diverse liste d’attesa. Alle strette, aveva accettato di ricevere il cuore di maiale. Al momento “non è stata identificata alcuna causa evidente” per la sua morte, ha detto un portavoce dell’ospedale secondo quanto riporta il New York Times. L’uomo è morto ieri pomeriggio nell’University of Maryland Medical Center.

Bartley Griffith, il chirurgo che aveva operato David Bennet, ha detto che il personale dell’ospedale era “affranto”. Il medico lo ha infatti descritto come un “paziente coraggioso e nobile che ha combattuto fino alla fine“. La buona notizia, nella tragicità dell’evento, è che un trapianto di questo genere sembra essere ancora una strada percorribile. Ciò che fa ben sperare per dei risvolti diversi su altri pazienti, è il cuore del maiale non è stato immediatamente rigettato e ha continuato a funzionare per oltre un mese, superando un traguardo critico per i pazienti trapiantati.