Dopo l’allarme causato da una sparatoria vicina alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato. Il presidente degli USA ha poi continuato a parlare

La conferenza stampa consueta, come da tradizione da quando c’è lui alla Casa Bianca, è stata bruscamente interrotta dopo due minuti. Il presidente Donald Trump è stato avvisato da un consigliere e ha lasciato la sala, in fretta e furia. L’allarme è stato causato da un suono di colpi d’arma da fuoco vicino alla Casa Bianca. Proprio per questo motivo, i servizi segreti hanno portato fuori il presidente americano dalla sala riunioni. Successivamente, lo stesso repubblicano ha spiegato i motivi.

“C’è stata una sparatoria fuori alla Casa Bianca, ora è sotto controllo. Qualcuno è stato trasportato in ospedale. A sparare sono state le forze dell’ordine, il sospettato è stato colpito. L’incidente è avvenuto fuori dalle cancellate della Casa Bianca, ma piuttosto vicino.” ha dichiarato lo stesso Donald Trump, una volta tornato in conferenza.

Il presidente, vicino alle elezioni, ha poi proseguito: “La sparatoria potrebbe non essere legata a me. Mi sento al sicuro, ho chiesto al Secret Service di rientrare. Non c’è alcun motivo per cui l’economia non possa crescere del 20% nel terzo trimestre. Sicuramente ci sarà un vaccino pronto entro la fine dell’anno. Dobbiamo smettere di politicizzare il virus e invece essere uniti nella nostra condanna di come questo virus sia arrivato in America, e di come sia arrivato nel mondo, e lo scopriremo.“

