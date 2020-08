L’Islanda è uno dei posti paesaggisticamente più belli ed affascinanti del mondo e suscita curiosità in tantissimi turisti che ogni anno visitano questo Paese

Anche molti italiani decidono di trascorrere in Islanda un periodo di vacanze da vivere all’insegna della natura, facendosi conquistare da tutto ciò che gli occhi riescono a vedere con paesaggi incredibili, scorci di natura bellissimi e angoli che forse non esistono in nessuna parte del mondo. Ma come visitare e girare questo Paese così bello e particolare? Girare in macchina ovviamente rappresenta la soluzione migliore, visti anche i tracciati delle strade e pensando di non andare a vedere un luogo turistico classico, come molte altre città nel mondo.

Meraviglia della natura, Islanda posto da sogno

Eh sì perché se decideste di visitare l’Islanda dovrete sapere di andare su strade spesso sterrate, utili per raggiungere posti misteriosi e bellissimi. A queste latitudini ad esempio famosissima l’Aurora Boreale. Questo fenomeno che attira curiosi ed esperti che da ogni parte del mondo rappresenta uno spettacolo senza eguali. Questa aurora polare, che poi è chiamata aurora boreale o australe a seconda dell’emisfero in cui si verifica, rappresenta uno dei fenomeni ottici più clamorosi della nostra atmosfera, con queste famosissime bande luminose di ogni forma e colore che mutano anche in maniera velocissima nello spazio e nel tempo. Per effettuare questa escursione bisognerà viaggiare in posti particolari, servirà equipaggiamento adatto, automobili adatte per il terreno e che garantiscano anche una certa sicurezza.

Un Car Rental di livello per pianificare al meglio il vostro viaggio

Decidere un noleggio auto Islanda e guidare lungo la Ring Road del paese è un’avventura che non dimenticherai presto. Non solo è il viaggio finale, ma sperimenterai le meraviglie naturali delle cascate, dei ghiacciai, dei vulcani, delle sorgenti termali geotermiche e di altre cose importanti da fare in Islanda. Pianificare e studiare una vacanza in Islanda, nella Terra del Fuoco e del Ghiaccio, significa trovare un’auto a noleggio islandese che sia conveniente, adatta alle tue esigenze e al tuo itinerario ed è divertente da guidare: insomma un car rental di livello. Le auto a noleggio in Islanda comprendono una vasta gamma di marche e modelli di automobili come berline, SUV, berline e altro.

La giusta assicurazione per le auto che viaggiano sulle strade islandesi

Ma quando si parra di autonoleggio automobili bisogna sempre pensare anche ad una buon assicurazione, specialmente se si pensa ad un noleggio auto Islanda, su alcuni veicoli infatti sarà necessaria un’assicurazione CDW, SCDW, TP e GP: l’assicurazione CDW offre responsabilità di terzi ed è la protezione minima richiesta dalla legge islandese. Abbiamo deciso di aggiungere SCDW per offrire un migliore eccesso di rischio personale ai nostri clienti. L’assicurazione TP o antifurto, e quella GP o assicurazione contro la ghiaia fanno il resto. Come accennavamo in precedenza, non bisogna pensare alle strade islandesi come quelle solite ma al contrario piene di ghiaia, basterà guidare con grande pazienza e senso di responsabilità. Ottima sarebbe anche la soluzione del noleggio di camper in Islanda, girare in maniera più tranquilla avendo a disposizione un locale tutto per sé senza dover ricorrere a soste e strutture.

Ma quale veicolo scegliere? A chi affidarci?

Il veicolo giusto per il tuo viaggio dipende da dove hai intenzione di andare e da cosa vuoi fare. Come abbiamo detto i posti sono tanti e tutti bellissimi. Stai pensando di recarti nelle Highlands islandesi per un’emozionante escursione nel nostro backcountry? La soluzione migliore potrebbe essere il noleggio 4×4 come una Jeep, Land Rover o un’altra automobile 4WD. E se volessi circumnavigare la Ring Road e non guidare su strade di montagna? Un modello 2WD come Kia Picanto o Toyota Yaris può essere quello che fa al caso tuo. I giusti consigli in questo caso da parte di chi è esperto del settore rappresenta il giusto punto di partenza per vivere l’esperienza della vacanza in Islanda: convenienza, sicurezza, professionalità e comodità.

Un giro completo dell’Islanda, posti meravigliosi da tenere nel cuore

Oltre alla bellissima capitale Reykjavik ci sono altri posti naturali da non perdere assolutamente. Vere perle come le cascate Gullfoss, Dettifoss o Godafoss, oppure i paesaggi incomparabili di Landmannalaugar o Askja. Tuttavia l’Islanda non è solo questo. Numerose le altre attrazioni che meritano di essere visitate: il Parco Nazionale del Vatnajökull, canyon Ásbyrgi a forma di ferro di cavallo, le escursioni sul ghiacciaio a Skaftafell, il lago vulcanico turchese Mývatn, il Circolo d’Argento ed ancora il fango geotermico dei campi di lava di Hverir o ancora Geysir e Keflavik. Bellezze uniche che tutto il mondo può ammirare e che rendono l’Islanda un posto turistico per eccellenza, ambito, sognato! Avete deciso? Cosa aspettate a partire? La terra islandese può essere ciò che avete sempre sognato, può rappresentare quel qualcosa in più che fino ad oggi è mancato alle vostre vacanze.

Leggi anche