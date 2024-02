Valencia, spaventoso incendio: almeno 4 morti e 14 feriti

di Antonio Jr. Orrico

Un bilancio a dir poco disastroso. Si parla di quattro morti, quattordici feriti e di una ventina di dispersi. Questo dovrebbe essere il conto presentato dallo spaventoso incendio divampato nella serata di ieri in un complesso residenziale di due blocchi da 14 piani di recente costruzione nel quartiere Campanar di Valencia, in Spagna. Il rogo è partito dal quarto piano di una delle palazzine, quella ancora in fase di costruzione, e ben presto si è propagato anche all’altra struttura, complici le forti raffiche di vento che ieri spiravano sulla città costiera.

Il bilancio delle vittime, già molto alto, è sicuramente destinato ad aumentare. I droni che hanno sorvolato la struttura in fiamme avrebbero infatti individuato altri corpi carbonizzati oltre a quelli già recuperati. Il rischio concreto è che nessuno dei dispersi venga trovato ancora in vita. A facilitare la diffusione del rogo potrebbe essere stato il materiale isolante presente sulla facciata. Il vasto incendio ha infatti divorato velocemente la facciata e una grossa colonna di fumo nero, visibile fino a 30 chilometri di distanza, si è alzata sopra al cielo valenciano.

A Valencia, le altissime temperature e il forte vento hanno ostacolato il lavoro dei soccorritori giunti tempestivamente sul posto. In televisione l’attenzione si è polarizzata sulla velocità con cui le fiamme si sono propagate. Secondo alcuni esperti, consultati dai media iberici, il rivestimento del complesso in poliuretano, un materiale isolante definito infiammabile, potrebbe aver alimentato le fiamme.

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, è sconvolto dal terribile incendio e ha riferito di aver parlato con il governatore della regione e con la sindaca della città per informarsi della situazione e per offrire tutto l’aiuto necessario.