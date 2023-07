Valiante: sul reddito di cittadinanza scelta politicamente folle

di Attilio Senatore

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, coordinatore Anci per la provincia di Salerno si scaglia contro la scelta del Governo in relazione alle nuove disposizioni riguardo al reddito di cittadinanza.

Le parole del sindaco Valiante

“Il messaggio che l’Inps ha inviato quest’oggi a 168.000 famiglie italiane, percettrici di reddito di cittadinanza che da agosto non percepiranno più “domanda sospesa, eventuale presa in carico dei servizi sociali” – è una bomba ad orologeria che rischia di travolgere i servizi sociali, i Comuni, le Citta”.

Di questa decisione nessuna preventiva informativa è stata data agli enti locali. È una doccia ghiacciata ai danni delle povere famiglie e dei Comuni che non hanno certo mezzi e risorse per aiutare le tante persone non più beneficiarie del Reddito che si rivolgeranno agli uffici delle politiche sociali”.

Lo scrive – come riporta salernonotizie.it – in una nota il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante. “I Comuni si troveranno senza la copertura contabile per fronteggiare questi casi difficili – continua Valiante – una scelta politicamente folle ed istituzionalmente illogica. I nostri uffici saranno presi d’assalto e saremo impossibilitati a dare risposte. Chiediamo – l’immediato spostamento dei termini da parte dell’INPS e a Comuni e Regioni il rafforzamento dei servizi con i fondi già disponibili. Non si fanno riforme scaricando i problemi sui Comuni e sui Consorzi sociali”.