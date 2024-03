Vallo Della Lucania, paura per famiglia: cinghiali circondano auto

di Antonio Jr. Orrico

Una grossa disavventura, che ha destato moltissima paura. A Vallo Della Lucania, infatti, una famiglia proveniente da Santo Nicola, domenica sera, si è trovata faccia a faccia con una mandria di cinghiali mentre era sulla via del ritorno a casa. La scena è avvenuta nei pressi della loro abitazione, ed ha suscitato naturalmente attimi di tensione e molta paura tra i membri della famiglia. Questi sono rimasti fortunatamente al sicuro all’interno dell’abitacolo della loro auto.

Il gruppo di cinghiali, composto da tre adulti e un cucciolo, è stato incontrato mentre attraversava la strada vicino ad alcune residenze. Il video dell’incontro, condiviso sui social dalla famiglia, è rapidamente diventato virale. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di accaduti che minano la sicurezza e l’incolumità pubblica di Vallo della Lucania. Dunque, la famiglia ha subito richiesto l’intervento delle autorità locali.

In risposta all’accaduto, il Parco del Cilento, guidato da Giuseppe Coccorullo e dal direttore Romano Gregorio, sta attuando delle contromisure per far fronte al fenomeno. Tra di esse, vi sono gli abbattimenti selettivi e la creazione di centri di raccolta. Inoltre, il Parco del Cilento ha anche annunciato l’apertura di un ulteriore centro e l’impiego di oltre 600 selecontrollori, con l’obiettivo di gestire e mitigare l’emergenza cinghiali.