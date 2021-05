In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, giovedì 27 maggio 2021

La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del Giorno ed il Vangelo del Giorno.

Potrebbe interessarti:

LETTURA DEL GIORNO

Dal libro del Siràcide

Sir 42,15-26 (NV) [gr. 42,15-25]

Ricorderò ora le opere del Signore

e descriverò quello che ho visto.

Per le parole del Signore sussistono le sue opere,

e il suo giudizio si compie secondo il suo volere.

Il sole che risplende vede tutto,

della gloria del Signore sono piene le sue opere.

Neppure ai santi del Signore è dato

di narrare tutte le sue meraviglie,

che il Signore, l’Onnipotente, ha stabilito

perché l’universo stesse saldo nella sua gloria.

Egli scruta l’abisso e il cuore,

e penetra tutti i loro segreti.

L’Altissimo conosce tutta la scienza

e osserva i segni dei tempi,

annunciando le cose passate e future

e svelando le tracce di quelle nascoste.

Nessun pensiero gli sfugge,

neppure una parola gli è nascosta.

Ha disposto con ordine le meraviglie della sua sapienza,

egli solo è da sempre e per sempre:

nulla gli è aggiunto e nulla gli è tolto,

non ha bisogno di alcun consigliere.

Quanto sono amabili tutte le sue opere!

E appena una scintilla se ne può osservare.

Tutte queste cose hanno vita e resteranno per sempre

per tutte le necessità, e tutte gli obbediscono.

Tutte le cose sono a due a due, una di fronte all’altra,

egli non ha fatto nulla d’incompleto.

L’una conferma i pregi dell’altra:

chi si sazierà di contemplare la sua gloria?

VANGELO DEL GIORNO

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.