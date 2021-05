Al “Penzo” si consuma l’atto decisivo dei playoff di Serie B: Venezia-Cittadella si giocano l’ultimo pass per la Serie A. Lagunari avanti dopo l’andata

Venezia-Cittadella chiude definitivamente la stagione 2020/21 della Serie B e manca l’ultimo verdetto: chi sarà la terza promossa in A dopo Empoli e Salernitana? Dopo la gara d’andata vinta dai ragazzi di Zanetti per 1-0 grazie al gol di Di Mariano, i lagunari hanno tutti i favori del pronostico ma il “Citta” non muore così facilmente.

Gli arancioneroverdi hanno due risultati su tre per centrare la promozione nel massimo campionato italiano (l’ultima volta risale alla stagione 2000/01): vincere o pareggiare per far partire la festa. In teoria ci starebbe anche la sconfitta a far sorridere il Venezia, purché avvenga con il minimo scarto di differenza: infatti, in caso di arrivo a parità totale tra andata e ritorno, a prevalere sarebbe comunque la squadra di Zanetti, che ha chiuso la stagione regolare con 59 punti, due in più del Cittadella di Venturato (57). Dunque ai veneti amaranto serve la vittoria con almeno due gol di scarto per centrare la prima storica promozione in Serie A.

Il percorso delle due squadre nei playoff

Entrambe le squadre sono partite dal primo turno preliminare dei playoff ed hanno fatto percorso netto per arrivare fino all’ultimo atto.

Il Venezia ha sconfitto il Chievo (3-2 ai tempi supplementari) ed eliminato il Lecce (1-0 in Laguna, 1-1 in Salento) mentre il Cittadella si è sbarazzato di due squadre lombarde, il Brescia (1-0) e la grande delusione Monza (3-0 al “Tombolato”, 2-0 in Brianza). Adesso l’atto finale per completare l’opera e centrare la Serie A.

Dove vedere la partita

La sfida tra Venezia-Cittadella avrebbe dovuto prendere il via alle ore 21:30 ma – su richiesta del Prefetto di Venezia – il fischio d’inizio è stato anticipato alle 21:15 per evitare eventuali festeggiamenti oltre il coprifuoco in Laguna, qualora gli arancioneroverdi riuscissero ad ottenere la promozione in Serie A. La partita sarà possibile vederla in chiaro su Rai 2 ed in streaming su Dazn ed sull’app Rai Play.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Johnsen, Forte, Di Mariano. –All. P. Zanetti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. – All. Venturato.