Venezia-Bologna, le probabili formazioni del match

Il pomeriggio della 36° giornata di Serie A regala uno scontro salvezza importantissimo per il futuro del Venezia. Infatti oggi i lagunari si giocano forse l’ultima chance per sognare una salvezza ormai quasi impossibile, in attesa dello scontro diretto tra Salernitana e Cagliari.

Il Bologna invece non ha più nulla da chiedere a questo campionato, e si sta togliendo varie soddisfazioni di giornata in giornata. Dopo aver fermato prima il Milan, e sconfitto l’Inter nel recupero, oggi gli emiliani proveranno a regalare a Mihajlovic un altro risultato positivo.

Le probabili formazioni

QUI VENEZIA – In porta tocca a Maenpaa, il terzo portiere viene chiamato in causa con Lezzerini e Romero indisponibili. Svoboda invece Caldara e Ceccaroni nel reparto difensivo. In mediana Fiodilino e Cuisance proveranno a tenere il gioco, sostenuti sicuramente ulle fasce da Mateju e Haps. Il solito Aramu giocherà a sostegno delle due punte, Henry ed Okereke.

VENEZIA (3-4-1-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Fiordilino, Cuisance, Haps; Aramu; Henry, Okereke. Allenatore: Soncin. A disposizione: Bertinato, Ullmann, Ebuehi, Crnigoj, Busio, Tessmann, Vacca, Nani, Kiyine, Peretz, Johnsen, Nsame. Indisponibili: Lezzerini, Modolo, Romero. Squalificati: Ampadu.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Kasius, Svanberg, Schouten, Aebischer, Hickey; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Binks, Theate, Mbaye, De Silvestri, Viola, Dominguez, Soriano, Orsolini, Sansone, Santander, Vignato. Indisponibili: Dijks. Squalificati: -.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli