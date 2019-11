La città di Venezia versa in condizioni critiche a causa dell’incredibile maltempo. Per questo, il presidente Conte ha predicato massima attenzione

La situazione è assolutamente critica. Un disastro con danni incalcolabili, quello che ha colpito Venezia questa mattina. La città è stata messa in ginocchio da un’acqua alta da record di 187 centimetri, seconda soltanto ai 194 centimetri raggiunti con l’alluvione del 1966. Per l’occasione, le istituzioni locali hanno chiesto aiuto allo Stato, e nel capoluogo veneto è arrivato già il premier Giuseppe Conte. Lo stesso lo aveva annunciato su Twitter già stamattina, tramite un post che ricorda che l’attenzione non è concentrata esclusivamente sul Veneto.

“Questo pomeriggio sarò a Venezia, duramente colpita dal maltempo. Voglio vedere da vicino i danni e rendermi conto della situazione. Con la Protezione civile massima attenzione anche alle altre regioni. A Venezia c’è una situazione drammatica, una situazione di maltempo che ci preoccupa e fa soffrire le comunità.” ha scritto il premier su un post su Twitter.

Intanto, sia il primo cittadino Francesco Moraglia che il governatore Luca Zaia hanno espressamente chiesto aiuto allo Stato. Sullo sfondo del disastro di questi giorni ci si domanda dove sia finito il Mose, la grande opera progettata per tutelare Venezia dall’acqua alta, al centro di polemiche e continui ricorsi dopo lo scandalo delle mazzette del 2014.

“Non mi tratterrò, sto viaggiando per il capoluogo dove c’è una situazione drammatica, una situazione maltempo che ci preoccupa e fa soffrire le comunità. Bisogna creare lavoro, in armonia con la vocazione piccolo-artigianale. Occorre combattere la piaga del “lavoretto” che non dà dignità.” ha poi concluso lo stesso Conte.

