Verdena: esce oggi il video “Crystal Ball”

di Filomena Volpe

I Verdena tornano con una nuovissima produzione diretta da Roberto Saku Cinardi: al link https://youtu.be/uddHVaVw5wo, infatti, si trova il video di “Crystal Ball”.

l videoclip è una produzione Illmatic Film Group in collaborazione con Withstand, con Sammy Paravan come direttore della fotografia.

“Lavorare a un video dei Verdena – commenta il regista – è sempre speciale. Musica e testo si prestano a diverse interpretazioni, sanno essere evocativi senza risultare mai espliciti o banali. Quando ho ascoltato “Crystal Ball” per la prima volta, ho sentito nelle parole di Alberto qualcosa di folle e inquietante: come fossero le frasi sconnesse di un motivatore o un santone. E poi delle atmosfere lisergiche, ma anche tanta ironia. Per questo, e anche perché è un argomento che mi affascina tantissimo, ho pensato di mettere in scena una sorta di mockumentary che ci mostra una setta fittizia guidata da tre leader depravati e truffaldini, tanto inquietante quanto ridicola nei suoi rituali.”

Date dei concerti

26/28 maggio – MILANO – Mi Ami

22 giugno – PADOVA – Sherwood Festival

01 luglio – PERUGIA – L’Umbria Che Spacca

15 luglio – L’AQUILA – Pinewood Festival

10 agosto – CASTELBUONO (PA) – Ypsigrock

12 agosto – MAIDA (CZ) – Color Fest

13 agosto – LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival

Verdena-Discografia

Album in studio

1999 – Verdena

2001 – Solo un grande sasso

2004 – Il suicidio dei samurai

2007 – Requiem

2011 – Wow

2015 – Endkadenz Vol. 1

2015 – Endkadenz Vol. 2

2022 – Volevo magia

EP

1999 – Valvonauta

2000 – Viba

2001 – Spaceman

2002 – Miami Safari

2004 – Luna

2004 – Elefante

2007 – Caños

2016 – Split (con Iosonouncane)

Raccolte

Demo

1996 – Froll Sound

1997 – Verdena

Colonne sonore