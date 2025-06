Vernissage “Il Mare in un Foglio”: Amalfi tra arte, inclusione e poesia 

di Redazione ZON

Una flotta di barchette di carta ha invaso il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro per celebrare le gesta in mare delle Antiche Repubbliche Marinare, con l’obiettivo duplice di lanciare un importante messaggio sociale di inclusione e abbattimento delle barriere e di stereotipi.

Sarà inaugurata mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 10 presso l’Arsenale della Repubblica di Amalfi la mostra “Il Mare in un foglio”: un’installazione collettiva, realizzata dagli utenti del Centro Diurno per Disabili Adulti di Amalfi “Andrea De Crescenzo” in collaborazione con il Centro di Riabilitazione di Via Bastioni di Salerno.

È un’immagine suggestiva quella che sia apre allo spettatore all’ingresso dell’Arsenale: decine di barchette di carta si integrano armoniosamente nello spazio museale, imponendosi tra le antiche bussole conservate nel Museo, creando un forte impatto visivo e un’atmosfera carica di significato.

La mostra, infatti, è la conclusione di un progetto sociale promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Laboratorio dei Pensieri Scomposti Aps, con la partecipazione dell’Asl Salerno.

«La creatività diventa motivo di inclusione sociale – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – “Il Mare in un foglio” è un progetto che ci emoziona molto e si pone in continuità con le celebrazioni della 70esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che Amalfi ha ospitato poche settimane fa. Attraverso l’arte un semplice foglio di carta diventa uno strumento potentissimo per instaurare nuove forme di interazione con l’ambiente, le persone e il patrimonio culturale. Il Museo della Bussola e del Ducato Marinaro non è solo testimonianza del passato, ma una risorsa attiva per costruire una società più inclusiva ed equa, abbattendo le barriere e garantendo che la cultura sia un diritto accessibile e universale, reinventando le modalità di fruizione per il pubblico».

Al vernissage prenderanno parte l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Gargano, la responsabile del Settore Servizi alla Persona Elena Carotenuto. È prevista, inoltre, la partecipazione di Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Germano Fiore, Direttore UOC – UOSM Asl Salerno, Agostino Vietri, referente del Centro di via Bastioni.

Un evento simbolico ed emozionale

«Un evento simbolico ed emozionale, attraverso un’esposizione suggestiva – evidenzia l’Assessore Francesca Gargano – L’arte può essere ritenuta un mezzo per la realizzazione personale della persona con disabilità, come processo di autodeterminazione. Arte per favorire l’integrazione, migliorare la percezione di sé e della realtà e lo sviluppo di abilità fisiche. È sorprendente l’utilizzo di arte, teatro, danza per migliorare le capacità relazionali e l’inserimento in un gruppo. L’arteterapia può essere un supporto concreto per il trattamento delle disabilità e per chi vive difficoltà fisiche e psichiche, trasversale a tutte le fasce d’età».

Sono cinque i temi chiave per la realizzazione delle barchette, molte delle quali riportano anche i simboli delle quattro Repubbliche Marinare di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia: leggerezza e semplicità, evocando l’infanzia e i valori autentici attraverso oggetti fatti a mano; viaggio e libertà, come metafora di scoperta e sogno; fragilità e resilienza, nel simbolismo della barchetta che galleggia nonostante la sua delicatezza; comunità e partecipazione, con il coinvolgimento di persone diverse unite in un progetto condiviso; sostenibilità ambientale, come invito a riflettere sulla cura del nostro mare e del nostro pianeta.

«”Il Mare in un Foglio” è un evento che parla al cuore – conclude la Cooperativa Sociale Laboratorio Pensieri Scomposti – Un piccolo gesto, capace di raccontare grandi storie».