Operazione antidroga a Nocera: 10 arresti, smantellata rete di spaccio tra le abitazioni

di Redazione ZON

In data odierna, ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore hanno eseguito una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno – Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 10 indagati, ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante tra Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Cava de’ Tirreni nonché di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

L’attività investigativa, le cui risultanze sono suscettibili di diverse valutazioni nelle successive fasi processuali, costituisce lo sviluppo investigativo di altra attività culminata nella sottoposizione in data 3 maggio 2024 di 8 indagati, sempre per i medesimi reati; in particolare anche dopo la citata esecuzione l’organizzazione criminale, secondo la ricostruzione operata dalla PG e condivisa dallo scrivente ufficio, continuava a gestire le piazze di spaccio insistenti nei citati comuni anche mediante una rete di pusher che provvedevano sia alla vendita al minuto a domicilio tramite corrieri, ordinando le dosi di crack e cocaina per telefono, sia alla vendita diretta presso i c.d. “droga shop” spesso coincidenti con le abitazioni degli arrestati.