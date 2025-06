Pellezzano entra in Salerno Destination DMO: un passo strategico per rafforzare il turismo territoriale

di Redazione ZON

Salerno, 10 giugno 2025 – Il Comune di Pellezzano ha ufficialmente deliberato in Giunta l’adesione a Salerno Destination DMO, l’organismo di gestione della destinazione turistica promosso da Fenailp Turismo e già operativo nel coordinamento delle politiche turistiche di Salerno e del suo hinterland.

L’ingresso di Pellezzano rappresenta un passo importante nel processo di costruzione di un’offerta turistica integrata e coesa per l’intero territorio salernitano. Una scelta strategica che punta a valorizzare l’identità culturale, ambientale e paesaggistica del Comune, inserendolo in un percorso strutturato di promozione, innovazione e sviluppo sostenibile del turismo.



«Accogliamo con entusiasmo Pellezzano nella nostra rete. È un territorio ricco di storia, natura e tradizioni, con un potenziale turistico ancora in parte da esplorare. Il contributo dell’amministrazione sarà fondamentale per costruire una destinazione che unisca l’attrattività della città di Salerno con l’autenticità e la qualità dell’entroterra. La DMO cresce non solo in estensione geografica, ma anche in credibilità e visione progettuale», ha dichiarato Davide Di Stefano, presidente di Salerno Destination DMO.

Sulla stessa linea, anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha evidenziato l’importanza della scelta: «L’adesione alla DMO è frutto di una visione di lungo termine che riconosce nel turismo una leva concreta per lo sviluppo locale e la rigenerazione territoriale. Pellezzano è pronta a fare rete, a condividere risorse e progettualità con i Comuni vicini, valorizzando le sue peculiarità: dal patrimonio naturalistico delle colline ai percorsi religiosi, dalle tradizioni artigianali alla cucina tipica. Insieme possiamo costruire un’offerta più forte, più coordinata e più competitiva».

A rafforzare il senso di coesione istituzionale è l’intervento di Marco Sansiviero, presidente nazionale di Fenailp Turismo e membro del consiglio direttivo della DMO: «La scelta di Pellezzano è un segnale importante di volontà di fare sistema. La DMO nasce proprio per superare la frammentazione e promuovere politiche turistiche di area vasta, inclusive e partecipate. Con questo ingresso, si aggiunge un nuovo attore chiave al nostro progetto di sviluppo sostenibile, fondato sulla collaborazione tra pubblico e privato. È questo il modello che vogliamo estendere a tutta la provincia e oltre».

Con l’ingresso del Comune di Pellezzano, Salerno Destination DMO rafforza ulteriormente la propria missione: essere un motore di sviluppo per il turismo territoriale, capace di affrontare le sfide del settore e rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità locali e degli operatori turistici.