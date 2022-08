Verona-Napoli: le probabili formazioni del match

La Serie A riapre i battenti per Verona e Napoli. Le due squadre si affrontano al Bentegodi in un match che si preannuncia essere scoppiettante. La gara sarà trasmessa in streaming online a partire dalle ore 18:30 sulla piattaforma Dazn.

QUI VERONA – Cioffi si affida a Montipò tra i pali. Magnani, Gunter e Dawidowicz formeranno il terzetto di difesa, con Faraoni e Lazovic sugli esterni. In mediana spazio a Tameze, Ilicic e Barak (molto vicino proprio al Napoli). In attacco spazio al tandem Lasagna-Henry.

QUI NAPOLI – Meret dovrebbe partire titolare per difendere la porta del Napoli. La linea difensiva azzurra dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe partire dal primo minuto Zielinski, con Lobotka ed Anguissa. In attacco finalmente fa il suo esordio in Serie A Kvaratskhelia, con Lozano ed Osimhen.

Le probabili formazioni di Verona-Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Henry. All.: Cioffi. A disposizione: Chiesa, Berardi, Amione, Doig, Coppola, Retsos, Hongla, Cortinovis, Piccoli, Djuric, Praszelik, Terracciano. Indisponibili: – Squalificati: Ceccherini, Veloso. Diffidati: –

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Politano, Zerbin, Ounas. Indisponibili: – Squalificati: Gaetano Diffidati: –

ARBITRO: Fabbri

Guardalinee: Lombardo-Lombardi

Quarto uomo: Meraviglia

Var: Di Paolo