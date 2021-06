L’Austria si tenge di arancione con la vittoria di Verstappen. Secondo Hamilton, Bottas completa il podio. La Ferrari infiamma il GP di Stiria

Max Verstappen vince e domina il GP di Stiria, staccando di oltre quindici secondi Hamilton e quasi trenta Bottas. Ottimo passo gara della Ferrari, che gira a livello dei migliori ma a causa di una brutta qualifica e di un problema all’ala di Leclerc ad inizio gara, non va oltre la sesta e settima posizione.

Potrebbe interessarti:

La gara

Si spengono i semafori e parte subito bene Verstappen, che tiene la posizione su Hamilton. Molto bene anche Leclerc, che lotta corpo a corpo con Alonso e concretizza il sorpasso, ma nel farlo va a contatto con Gasly rovinando l’ala e causando il ritiro del pilota dell’Alpha Tauri. Buon passo gara della Ferrari che però dopo il pit stop si trova nelle retrovie. Leclerc infiamma il GP di Stiria con una serie di sorpassi.

Ottimo sorpasso anche di Perez, che tira una staccatona per prendere la posizione su Sainz. Brutto momento per la McLaren che soffre soprattutto con Ricciardo, che però dopo due giri ritrova potenza e tiene la posizione grazie alla grande velocità in rettilineo della monoposto. La Williams rovina al pit stop l’ottima gara di Russell, che prima del cambio gomme si trovava in una super ottava posizione.

Verstappen ed Hamilton fanno gara a parte, creando il buco sul resto del gruppo. La Ferrari continua a fare ottimi tempi e senza traffico girano a livello dei migliori. La rossa differenzia la strategia con Sainz, che allunga lo stint e grazie a tempi martellanti riesce a prendere la sesta posizione su Stroll, Alonso e Tsunoda. Continua a dare spettacolo la Ferrari, con Leclerc che compie la rimonta con dei sorpassi al limite.

Hamilton nel finale di gara crolla e subisce un distacco abissale da Verstappen. La Red Bull tenta di portare Perez sul podio fermandolo a circa venti giri dal termine. Il messicano guadagna giro dopo giro su Bottas, ma il finlandese riesce a tenere il terzo gradino del podio. Hamilton fa il giro veloce e prende il punto addizionionale.