Vertical Music Festival a Casa Sanremo: l’evento

di Rita Milione

Vertical Music Festival nasce da un’intuizione di Maurizio Ninfa (ideatore e organizzatore) e di Riccardo Recchia (direttore artistico). Un nuovo concept di evento basato sull’ormai irrinunciabile uso degli smartphone, che hanno regalato a ognuno di noi una visione sempre più diffusa delle immagini in verticale.

Ovunque si trovano immagini verticali: nei banner pubblicitari, nei centri commerciali e nei vari punti di aggregazione come stazioni ferroviarie, metro o aeroporti.

Al team di Vertical Music è venuta, dunque, l’idea di proporre la musica in clip verticali.

Il Progetto avrà il suo esordio durante la settimana del Festival di Sanremo, e precisamente a Casa Sanremo.

Casa Sanremo è l’area hospitality del Festival della Canzone italiana, ideata e gestita dal Consorzio Gruppo Eventi del Presidente Vincenzo Russolillo. Una Partnership che guarda lontano, che mira a lanciare l’iniziativa in ambito internazionale.

Il Vertical Music Festival durerà 3 giorni: 8, 9 e 10 febbraio 2023. Protagonisti i videoclip della durata massima di 5 minuti, realizzati nel formato verticale 9:16 sia da professionisti sia da artisti amatoriali.

I contenuti si distingueranno per la presenza di brani musicali originali in base alle singole sezioni.

Il Festival, infatti, è suddiviso in 3 categorie: Vertical Clip inediti, Vertical Clip e Vertical Music Photo. Fuori concorso: Vertical Music Radio e Vertical Campus. A decidere sarà una Giuria di grandi Esperti e di nomi noti.

Vertical music è un talent show musicale che combina la piattaforma televisiva con il web e i dispositivi mobili, in una competizione che metterà in luce le produzioni musicali dei giovani cantanti che si presenteranno al grande pubblico tramite videoclip autoprodotti. Ma non solo. Vertical Music è un ponte di connessione tra il pubblico e le nuove tecnologie, attraverso l’uso di una piattaforma nuova ed intuitiva.

Per restare connessi, per partecipare al contest e per non perdere nessuna novità del format, consulta i canali social del Vertical Music Festival e scarica l’app gratuita di Casa Sanremo.

Maurizio Ninfa ha dichiarato: “Siamo felici del grande entusiasmo che il nostro progetto sta suscitando in un pubblico di appassionati che abbraccia tante fasce d’età diverse. Del resto, il futuro è già oggi e tutto il nostro team, scegliendo di puntare sulle immagini verticali, ha deciso di guardare lontano, oltre il futuro.”

Riccardo Recchia ha aggiunto: “Abbiamo deciso di puntare su un format completamente nuovo ed originale che trae spunto dalla quotidianità e dalle immagini che abbiamo davanti agli occhi, sempre. Un’idea giovane che non piace solo ai giovani ma mette d’accordo tutti, professionisti ed amanti del settore.”

Vincenzo Russolillo ha concluso: “Ospitare e lanciare Vertical Music a Casa Sanremo è una sfida che abbiamo raccolto immediatamente, perché abbiamo colto nell’idea nuova dei videoclip in verticale un concetto duraturo, un progetto con basi solide proprio perché costruito sulla creatività e sulla condivisione della realtà contemporanea.”